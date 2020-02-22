Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan'dan arabuluculuk açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Türkiye'de arabuluculuk müessesesinin hızlı bir gelişme gösterdiğini belirterek, "Yargının iş yükünün azaltılması ve adalet hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla hayata geçirdiğimiz arabuluculuk uygulaması kapsamında 1 milyon dosya sayısını aştık." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) açıklamasına göre, BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılan Birkan, arabuluculuk uygulaması ve bakanlık tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Arabuluculuk modelinin kaybedenin bulunmadığı bir çözüm yolu sunduğunu belirten Birkan, "Arabuluculuk şimdiye kadar bizim beklentilerimizin ötesinde bir mesafe katetti. En son yaptığımız arabuluculuk sınavı neticesinde ise 6 bin 300 kişi başarılı oldu. Çalışma ve ticaret hayatının vazgeçilmez unsuru haline gelen arabuluculuğu daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda arabuluculuk uygulaması kapsamında 1 milyon dosya sayısını aştık. 1 milyon kişi mahkemeye gitmeden el sıkışarak davasını sonuçlandırdı." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün öncülüğünde hazırlıkları devam eden Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de arabuluculuğa dair düzenlemelerin yer aldığını aktaran Zekeriya Birkan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 5 yıl içinde yargıyla ilgili yapacağımız düzenlemeler, yenilikler ve çalışmalarla ilgili bu belgemizi hazırlıyoruz. Şu anda ikinci yargı paketini hazırlamak üzereyiz. Bu kapsamda tüketici arabuluculuğu da önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek."

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin adaletin hızlı ve güvenilir şekilde tecelli etmesinde önemli bir rol üstlendiğine değinen Birkan, dünyada her şeyin çok hızlandığını, özellikle iş hayatında artan rekabetle birlikte zamanın çok daha değerli hale geldiğini belirtti.

İhtilafların daha kısa sürede çözülmesi gerektiğine işaret eden Birkan, "Klasik yargılama modelleriyle, yeni adliye binaları yaparak, yeni hakimler ve savcılar atayarak bunu yapabilmemiz mümkün değil. Arabuluculuk modeli, uyuşmazlıkların en kısa sürede, daha ekonomik ve iki tarafın da memnun olacağı şekilde çözülmesini sağlıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin arabuluculuk çerçevesinde imzalanan Singapur Sözleşmesi'nde taraf ülkeler arasında yer aldığını da anımsatan Birkan, Türkiye'de imzalanan arabuluculuk sözleşmelerinin 100'e yakın ülkede de geçerli olduğunu vurguladı.

Açıklamada, toplantıya Bursa iş dünyasından çok sayıda temsilcinin katıldığı bilgisine yer verildi.