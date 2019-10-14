Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, İş Yurtları Kurumu sergisinde - STRAZBURG
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, İş Yurtları Kurumu sergisinde - STRAZBURG

Adalet Bakanı Gül, İş Yurtları Kurumu sergisinde - STRAZBURG

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fransa'nın Strazburg kentinde İş Yurtları Kurumu bünyesinde, tutuklu ve hükümlerin ürettikleri ürünlerin sergisini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fransa'nın Strazburg kentinde İş Yurtları Kurumu bünyesinde, tutuklu ve hükümlerin ürettikleri ürünlerin sergisini ziyaret etti. Bakan Gül burada bir konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Gül, İş Yurtları Kurumu sergisinde - STRAZBURG

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Strazburg, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:24 Kaynak: AA
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