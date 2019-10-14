Adalet Bakanı Gül, İş Yurtları Kurumu sergisinde - STRAZBURG
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fransa'nın Strazburg kentinde İş Yurtları Kurumu bünyesinde, tutuklu ve hükümlerin ürettikleri ürünlerin sergisini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:24 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fransa'nın Strazburg kentinde İş Yurtları Kurumu bünyesinde, tutuklu ve hükümlerin ürettikleri ürünlerin sergisini ziyaret etti. Bakan Gül burada bir konuşma yaptı.
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