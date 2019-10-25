Adalet Bakanı Gül: Mazlum Kobani, ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iade edilmeli
41 dakika önce
Adalet Bakanı Gül: Mazlum Kobani ABD'ye giderse yakalanmalı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suriye'de YPG önderliğinde hareket eden Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri olan Mazlum Kobani'nin ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye teslim edilmesi gerektiğini söyledi.
Mazlum Kobani hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını belirten Gül, "Bu bülten 196 ülkede geçerli." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:44
Son dakika: Türkiye, ABD'ye terörist elebaşı Mazlum Kobani için nota verdi Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hadsizlik" çıkışına yanıt verdi İngiliz kadın, müzedeki termal kameradan meme kanseri olduğunu öğrendi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan kamuda başörtüsü açıklaması: Buna karışmak benim işim değil