Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: Mazlum Kobani, ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iade edilmeli
Son Dakika Dünya Adalet Bakanı Gül: Mazlum Kobani, ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iade edilmeli

Adalet Bakanı Gül: Mazlum Kobani, ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iade edilmeli

41 dakika önce

Adalet Bakanı Gül: Mazlum Kobani ABD'ye giderse yakalanmalı

Adalet Bakanı Gül: Mazlum Kobani, ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iade edilmeli, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suriye'de YPG önderliğinde hareket eden Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri olan Mazlum Kobani'nin ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye teslim edilmesi gerektiğini söyledi.


Mazlum Kobani hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını belirten Gül, "Bu bülten 196 ülkede geçerli." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Abdülhamit Gül, Mazlum Kobani, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:44 
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