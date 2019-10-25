Adalet Bakanı Gül: Mazlum Kobani, ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iade edilmeli

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suriye'de YPG önderliğinde hareket eden Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri olan Mazlum Kobani'nin ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye teslim edilmesi gerektiğini söyledi.



Mazlum Kobani hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını belirten Gül, "Bu bülten 196 ülkede geçerli." dedi.