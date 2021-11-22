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Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek - Son Dakika

Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek

22.11.2021 14:56
Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli arasında, hükümlülerin rehabilitasyonu amacıyla ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmalarına dair işbirliği protokolü imzalandı. Bakan Gül, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yerlerde infazlar gerçekleşecek ve olası yangınlara karşı bu hükümlüler müdahale edecek" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen 'Hükümlülerin Rehabilitasyonu Amacıyla Orman Faaliyetlerinde Çalıştırılmalarına Dair İş Birliği Protokolü'nün imza törenine katıldı.

"İKLİMDEN HIZLI DEĞİŞMEMİZ GEREKİYOR"

Bakan Pakdemirli, iklim değişikliğinde ormanların önemini vurgulayarak, "Ülkemiz Akdeniz Bölgesi'nde olması sebebiyle iklim değişikliklerinden ve hava olaylarından en çok etkilenecek ülkeler arasında yer almakta. Bir yandan aşırı yağış ve sellere, diğer yandan ısı dalgalarının etkisiyle orman yangınlarına, uzun kuraklıklara artık daha fazla şahit olmaya başladık. Önümüzde bir gerçek var. İklimden hızlı değişmemiz gerekiyor. İklim değişikliği ile mücadele de ormanlar çok önemli bir yer tutuyor" dedi.

"TOPLUMUN HER KESİMİNDEN KATKIYA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Bakan Pakdemirli, 21 bin orman personeli, orman yangınlarına müdahale eden 14 bin de orman gönüllüsü olduğunu belirterek, "Bu sayıyı mayısa kadar 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bundan dolayı burada imzalayacağımız işbirliği çok önemli. Toplumun her kesiminden katkıya çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

2019'da Adalet Bakanlığı ile hükümlülerin ağaçlandırma faaliyetlerine dahil olması için protokol imzaladıklarını hatırlatan Pakdemirli, "402 farkı noktada 33 bin hükümlünün katılımıyla 805 bin fidan dikerek ülkemizin yeşil varlığına anlamlı bir katkı sağladık. Yine yapılan yeni mevzuat düzenlemesiyle de hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarında barınma imkanı sağlanarak çalıştırılmasına önü açılmış oldu. İşte bugün protokolle de hem ağaçlandırma faaliyetleri hem de orman yangınlarıyla mücadele konusunda önemli bir adım atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"AFETLE MÜCADELE GİBİ TOPLUMSAL KONULARDA DA ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLANACAKTIR"

Bakan Gül ise ormanların korunması ve hükümlülerin toplumuna yeniden kazandırılmasında önemli bir adım atıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılında ikinci yargı paketinde açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında çalışabilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme yapılmıştır. Geçtiğimiz günlerde de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından çıkartılan infaz yönetmeliğiyle bunun ikinci mevzuatı da düzenlenmiş oldu. Bu çerçevede açık cezaevine ayrılmış hükümlüler, cezaevi dışında başka bir kamu kurumunda çalışarak ve kurumun tesislerinde kalarak cezalarını tamamlayabilecek. Bu çalışmalar gönüllülük esasıyla ve iyi halleriyle açığa ayrılmaya hak kazanmış, artık infazın açık ceza aşamasına geçmiş hükümlerle gerçekleşecektir. Böylece hem meslek edinerek topluma kazanma imkanı da daha da güçlenmiş olacak. Hem sosyal sorumluluk üstlenerek bu çerçevede önemli bir katkıda bulunacak, fidan dikimi, ağaç, bakımı, orman yangınlarıyla mücadele gibi çeşitli kamusal faaliyetlere, afetle mücadele gibi toplumsal konularda da önemli bir katkı sağlanacaktır."

"BÖYLECE HÜKÜMLÜ DE HEM TEKNİK BİR MESLEK ÖĞRENMİŞ OLACAK"

Orman yangınlarında hükümlülerin de olacağını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Böylece Tarım ve Orman Bakanlığı'mızla yaptığımız bu protokolle özellikle orman alanlarında oluşturulacak mekanlarda hükümlerin kalması sağlanacak. İnfaz orada gerçekleşecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yerlerde bu infazlar gerçekleşecek ve olası yangınlara ve orman yangınlarına karşı bu hükümlüler müdahale edecek. Ve yanan yerlerin ağaçlanması, ağaç bakımı ile ilgili de önemli bir katkıda bulunacak. Çok önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirerek ve bunun başlangıcını imzalamanın büyük bir heyecanı içerisindeyiz. Böylece hükümlü de hem teknik bir meslek öğrenmiş olacak. Ben de topluma faydalı bir birey haline gelmiş olacak." Konuşmaların ardından hükümlülerin rehabilitasyonu amacıyla ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmalarına dair işbirliği protokolü imzalandı.

Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek - Son Dakika


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