Adalet Bakanlığının 2027 bütçesi kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin görüşmeler tamamlandı. Teklifin komisyonda kabul edilmesinin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bütçenin ülkeye ve adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

"ADALET BEKLENTİLERİNE SOMUT ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Komisyon Başkanı Mehmet Muş ve milletvekillerine teşekkür eden Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yargı süreçlerinin hızlandırılması, hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve vatandaşlarımızın adalete erişiminin kolaylaştırılması için özveriyle görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kapsayıcı reformlarımızı hayata geçirmeye ve milletimizin adalet beklentilerine somut çözümler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz. 2027 Yılı Bütçe Teklifimizin ülkemize, milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Gürlek'in paylaşımı şu şekilde;