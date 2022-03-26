Eski Adalet Bakanı Gül, Araban'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Eski Adalet Bakanı Gül, Araban'da temaslarda bulundu

26.03.2022 16:01
Eski Adalet Bakanı Gül, Araban'da temaslarda bulundu

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Araban ilçesine temaslarda bulundu.

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Araban ilçesine temaslarda bulundu.

Gül, partisinin Araban ilçe başkanlığını ziyaret ederek buradaki partililerle bir süre görüştü.

Daha sonra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Araban Belediyesine geçen Gül, burada yapılan çalışmalarla ilgili Belediye Başkanı Hasan Doğru'dan bilgi aldı.

Ziyaret sonunda açıklama yapan Belediye Başkanı Doğru, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Önceki dönem Adelet Bakanımız sayın Abdulhamit Gül, Valimiz sayın Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanımız sayın Mehmet Eyüp Özkeçeci, AK Parti Gaziantep Milletvekilimiz sayın Derya Bakbak, Şehitkamil Belediye Başkanımız sayın Rıdvan Fadıloğlu ve Kaymakamımız sayın Ömer Sevgili ile birlikte makamda bizleri ziyaret etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Eski Adalet Bakanı Gül, Araban'da temaslarda bulundu
Eski Adalet Bakanı Gül, Araban'da temaslarda bulundu
Eski Adalet Bakanı Gül, Araban'da temaslarda bulundu
Eski Adalet Bakanı Gül, Araban'da temaslarda bulundu

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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