Adalet hizmetlerinde koronavirüs önlemleri toplantısından yeni önlemler çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet hizmetlerinde koronavirüs önlemleri toplantısından yeni önlemler çıktı - Son Dakika

Adalet hizmetlerinde koronavirüs önlemleri toplantısından yeni önlemler çıktı

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde pozitif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığını belirterek, adliyelerde ve Bölge Adliye Mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim-savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildiğini bildirdi.

Adalet hizmetlerinde koronavirüs önlemleri toplantısından yeni önlemler çıktı, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde pozitif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığını belirterek, adliyelerde ve Bölge Adliye Mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim-savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildiğini bildirdi.

Bakan Gül, Ankara Hakimevinde Kovid-19'a ilişkin yapılan koordinasyon toplantısından sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Dünyanın olağanüstü günlerden geçtiğini, yeni koronavirüs salgınının her an dikkat ve tedbir gerektirdiğini ifade eden Gül, Türkiye'nin de bu salgına karşı her türlü tedbiri aldığını, sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

Bu hastalığa yakalanıp hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Gül, "Vatandaşlarımız gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamalı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ise bu tedbirlere azami riayet etmesi hepimizin ortak beklentisidir. Yasağa ve karantina sürelerine uymayanlara cezai yaptırım uygulanmaktadır. Tüm tedbirler hepimizin can sağlığı içindir." diye konuştu.

"Hayat eve sığar. Risk almayalım. Evimizde kalalım"

Sağlık Bakanlığının ve sağlık çalışanlarının uyarılarına herkesin riayet etmesini isteyen Gül, "Hayat eve sığar. Risk almayalım. Evimizde kalalım." çağrısı yaptı.

Adalet Bakanı Gül, koronavirüse karşı adalet hizmetlerinde alınan tedbirleri hatırlatarak, şu ana kadar 7 milyon metrekarelik açık ve kapalı alanda dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını, cezaevi ring araçlarının, servis araçlarının ve denetimli serbestlik bürolarının dezenfekte edildiğini anlattı.

"Tekraren ifade etmek isterim ki cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanmamıştır." diyen Gül, cezaevine kabul işlemleri sırasında yeni gelen tutuklu ve hükümlülere anında sağlık kontrolü yapıldığını, en ufak bir belirti gösterenlerin derhal hastaneye sevk edildiğini, asla cezaevine sokulmadıklarını ifade etti.

Gül ayrıca, yeni tutuklu ve hükümlülerin yakın zamanda yurt dışına gidip gitmediklerinin de sıkı şekilde incelendiğini, böyle bir durum varsa yine Kuruma alınmadan izolasyona gönderildiklerini söyledi.

-Yeni tedbirler

Cezaevlerinde, adliyelerde daha önce alınan diğer tedbirleri de hatırlatan Gül, bugün yaptıkları ikinci koordinasyon toplantısında ilave bazı tedbirler aldıklarını söyledi.

Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti:

"Adliyelerde ve Bölge Adliye Mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim-savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bu konuda daha önce idari izinlerde ve bayramlarda yürüttüğü uygulama pratiğini devreye sokmuştur. Tutuklu ve acele işler dışında, ikinci bir duyuruya kadar esnek çalışma dönemi başlatılmıştır. HSK bu konuda ayrıntılı yazısını yargı teşkilatı ile paylaşacak."

Adliye hizmetlerinin durdurulmadığını, sadece vatandaşların sağlığı için bazı tedbirler alındığını söyleyen Bakan Gül, böylelikle adliyelerdeki yoğunluğun azalacağını, nöbetçi mahkemeler tarafından acele işlerin görüleceğini anlattı.

Adalet Bakanı Gül, "Toplantıda tüm duruşmaların ve sürelerin ertelenmesi gibi genel bir çalışma üzerinde de görüşleri aldık. Bu konuda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması, şu süreçte varsa süreyi kaçırmış olanların mağduriyetlerinin nasıl giderileceğiyle ilgili önerileri de değerlendirdik. Bu konuda da en kısa zamanda atım atılacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Noterlerde yoğun sirkülasyon yaşandığını, bu nedenle yarından itibaren bir gün tek, bir gün çift noterlerin çalışmasına karar verildiğini anlatan Gül, "Artık noterlerde yarından itibaren nöbet sistemiyle dönüşümlü olarak hizmet verilecek. Yarın tek sayılı noterlikler açık olacak, diğer gün çift sayılı noterlikler hizmet verecek." dedi.

Acil olmayan işlerle ilgili notere gidilmemesini öneren Bakan Gül, tek noterin bulunduğu ilçelerde hizmette kesinti yaşanmayacağını bildirdi.

Gül, iş yurtları bünyesinde kiracı olan işletmelerden bu süreçte kira alınmayacağını da bildirdi.

"Sosyal medyadaki yalanlara, provokasyonlara dikkatli olalım"

Adalet Bakanı Gül, hastalık belirtisi olan vatandaşların izolasyonunun zorunlu olduğunu belirterek, "Bu tedbiri ihlal eylemi ayrıca suçtur. Ama suç olduğu için ceza baskısı nedeniyle değil bu ülkenin, bu miletin, kedimizin, sevdiklerimizin sağlığı için lütfen bu tedbirlere uyalım." dedi.

Sosyal medyadaki yalanlara, provokasyonlara, yanlış bilgilere karşı da dikkatli olunması uyarısı yapan Gül, "Koronavirüsle mücadele eder gibi bu yalanlarla da mücadeleyi sürdürelim." diye konuştu.

Toplantıya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katıldı.

Toplantı öncesinde Hakimevine alınan basın mensuplarının ateşleri ölçüldü.

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:00 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız         
12:44
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı         
12:36
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:10
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti         
08:58
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti Falcao: Beni Arda Turan ikna etti         
21:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 21:20:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet hizmetlerinde koronavirüs önlemleri toplantısından yeni önlemler çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]