ADANA Barut Karpuz üreticileri 'satış' sorunu yaşayabilir - Son Dakika

Barut: Karpuz üreticileri 'satış' sorunu yaşayabilir

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, salgın önlemleri kapsamında lokanta ve misafirhane gibi işletmeler kapatıldığı için karpuz üreticilerinin 'satış' sorunu yaşayabileceğine dikkat çekti.

Adana'nın Karataş İlçesi'ne bağlı Bahçe Köyü'nde 1 hafta sonra hasadı yapılacak karpuz tarlasına giden CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, karpuz üreticileriyle buluştu. Aynı zamanda ziraat mühendisi olan Barut, karpuz tarlasını gezip inceleyerek çiftçilerle sohbet etti. Üreticilerin sorunlarını dinleyip not alan ve çözüm için neler yapılabileceğini değerlendiren Barut, "Bir köylü çocuğu, bir çiftçi ve ziraat mühendisi olarak üreticilerin yaşadığı sorunları yakından biliyor, aynı dertleri ben de yaşıyor ve çözüm için mücadele ediyorum" dedi.

"KARPUZ ÜRETİCİSİ KARA KARA DÜŞÜNÜYOR"

Bereketli Çukurova topraklarında bir çok tarım ürününün turfanda olarak hasat edildiğini ifade eden Ayhan Barut, şöyle devam etti:

"Karpuz hasadı da bölgemizde 1 hafta sonra başlayacak. Salgın tüm hayatı olumsuz etkilediği gibi ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Ülkemizde bir çok yemekhane, lokanta, konukevlerinin yemekhaneleri kapalı durumda. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzdur. Karpuzun hasadının başlayacağı bu günlerde üretici kara kara düşünüyor. Ürününü nasıl satacağını endişeyle düşünüyor, merakla takip ediyor. Bunun için önümüzdeki 1 haftayı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Karpuz üreticisinin lehine politikalar belirlenip adımlar atılmalı. Kamu kurumları karpuz alımı için yönlendirmek gerek. Üretici zor şartlar altında üretim yaparken bir taraftan virüs salgınıyla uğraşıyor bir yandan da ürününü nasıl satacağını düşünüyor. Üretici mağduriyeti göz önüne alınmalı, çözüm üretilmeli."

TÜCCAR VE ÜRETİCİLER DE ÇÖZÜM İSTEDİ

Karpuz tarlasında konuşan tüccar ve üreticiler de yaşadıkları mağduriyeti anlatarak, "Yüksek üretim maliyetleri nedeniyle üretici zor günler yaşıyor zaten. Bir de salgın nedeniyle üretici ürününü satmakta zorlanıyor. Bu yetmezmiş gibi yerli karpuzun hasat zamanı İran'dan karpuz getiriliyor. Çiftçilere çözüm bulunmalı, bu yangın söndürülmeli" diye konuştu.