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Adana Belediyesinden Boztepe Belediyesine park ve bahçe malzemeleri hizmeti

48 dakika önce

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın talebi sonrasında, Adana Büyükşehir Belediyesi Kırşehir'in Boztepe ilçe Belediyesine park ve bahçe ürünleri gönderdi.

Adana Belediyesinden Boztepe Belediyesine park ve bahçe malzemeleri hizmeti, System.String[]

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın talebi sonrasında, Adana Büyükşehir Belediyesi Kırşehir'in Boztepe ilçe Belediyesine park ve bahçe ürünleri gönderdi.


Milletvekili Metin İlhan, yaptığı açıklamada, Boztepe Belediyesinin ilçedeki ihtiyaçlarının belirlendiğini ve bunlara göre büyükşehir belediyeleri ile irtibata geçtiklerini söyledi. CHP'nin kazandığı belediyelerin Türkiye genelinde birbirlerine yardımcı olduklarını vurgulayan İlhan, açıklamasında; "Partimizin kazandığı belediyeler birbirlerine destek olmaktadır. Boztepe Belediye Başkanımız Hüseyin Takan ile yaptığımız görüşmede, belediyenin eksiklerini bizlere iletti. Bizde bu eksikleri gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçtik. Boztepe'de park ve bahçe hizmetlerinde kullanılacak ürünleri ilçemize gönderdiler"dedi.


Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen oturma bankları, çöp kutuları ve çöp toplama konteynerleri Boztepe Belediyesi yetkililerine teslim edildi. - KIRŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Metin İlhan, Boztepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:50 Kaynak: İHA
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