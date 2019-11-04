Adana belemedik doğa ve fotoğraf festivali

Belemedik Doğa ve Fotoğraf Festivali

Adana'nın Pozantı ilçesinde düzenlenen Belemedik 3'üncü Doğa ve Fotoğraf Festivali-Yarışması gerçekleşti.

Geleneksel hale gelen festival ilçenin doğasıyla ünlü Belemedik Tabiat Parkı'nda yapıldı. 'Tünelin Ucundaki Işık Belemedik' sloganıyla düzenlenen fotoğraf festivaline Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Çay, Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Adana Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Hüseyin Sözlü ile Adanalıların yanı sıra Kayseri, Niğde, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerinden yaklaşık 3 bin doğa ve fotoğraf tutkunu katıldı. Festival kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraf sanatçılarına Kaymakam Muammer Sarıdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Çay tarafından plaket ve ödülleri verildi. Sonbahar renk cümbüşünün bir arada bulunduğu festival alanını dolduran binlerce kişi Belemedik anıt ağacı etrafında düzenlenen etkinliklerde gün boyunca eğlendi.

38 DÖNÜMLÜK ALANDA YAŞAM PARKI

Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mustafa Çay, Bugün doğayla bütünleşmiş bir yaşam parkı içerisinde çok güzel bir ambiyansı ve olguyu, 3'üncü doğa festivali olarak birlikte yaşıyoruz. Hayaller beslendikçe ve hayata geçince anlam kazanır. Biz de bu doğrultuda sizlerin hayatını anlamlandırmak, Pozantı'yı bu coşku içerisinde Adana'dan ve çevre illerden gelen siz doğa dostlarımıza 38 dönümlük bir alan da daha güzel bir doğa ve ahşap evlerden yapılacak bir yaşam alanı bırakmak için çaba sarfediyoruzödedi. Etkinlik sonunda TRT saz sanatçıları Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu sahne aldı. Sanatçıların çalıp söylediği birbirinden hareketli türküler ile coşan davetliler unutulmaz bir festival daha yaşadı.