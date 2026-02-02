Adana Besicilerine Deprem Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Adana Besicilerine Deprem Desteği

02.02.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da deprem sonrası besicilere Tarım Bakanlığı destekleriyle hayvancılık faaliyetleri sürüyor.

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağılları zarar gören besiciler, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı desteklerle yetiştiricilik faaliyetlerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden Adana'daki besiciler de etkilendi.

Afette, kent genelinde 40 küçükbaş hayvan, 314 kanatlı ve 300 bin balık yavrusu telef oldu, 55 ahır ve ağıl çeşitli oranlarda hasar aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, depremden zarar gören üreticilerin zararlarının karşılanması amacıyla çeşitli desteklerde bulundu.

Bu kapsamda Yüreğir ve Saimbeyli ilçelerinde telef olan 36 koyun ve 4 keçi ile Karaisalı'da 314 kanatlı hayvan yerine üreticilere yenileri dağıtıldı.

Adana'da destek kapsamında ayrıca 20 bin 511 büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricisine toplam 143 milyon 837 bin 450 lira yem desteği, 1984 arıcılık işletmesine de 28 milyon 898 bin 593 lira şeker desteği ödemesi yapıldı.

80 üreticiye çadır desteği

Müdürlük, gerek ahır ve ağılları hasar gören gerekse ihtiyaç duyduğu tespit edilen 80 üreticiye de yaklaşık 90 metrekare büyüklüğünde çadır teslim etti.

Tufanbeyli ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricisi 53 yaşındaki Alattin Sığırcı, AA muhabirine, afette 250 hayvanın bulunduğu ağılının zarar gördüğünü belirtti.

Afetin ardından verilen çadır desteği sayesinde faaliyetlerini sürdürebildiğini anlatan Sığırcı, şu anda 400 küçükbaş hayvanının bulunduğunu ifade etti.

Sığırcı, süreç içerisinde ağılını yaptırdığını belirterek, "Çadırın çok faydasını gördüm. Hayvanlarım dışarıda kalacaktı. Çadırı getirdik kurduk. Şimdi hayvanlarımın yarısına burada bakıyorum. Çok memnun kaldık." dedi.

Depo alarak kullanıyor

Kozan ilçesi Çürüklü Mahallesi'nde ağılı zarar gören 63 yaşındaki Rahmi Nergiz de çadır desteği sayesinde hayvanlarının o soğuk günlerde dışarıda kalmadığını dile getirdi.

Çadırı ağılını yeniden yaptırana kadar 60 hayvanının barınması için kullandığını belirten Nergiz, şu anda ise çadırın yem ve saman deposu olarak çok işine yaradığını ifade etti.

Nergiz, hayvan sayısının şu anda 90'a ulaştığını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Deprem, Tarım, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana Besicilerine Deprem Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji’nden açıklama Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 11:57:03. #7.11#
SON DAKİKA: Adana Besicilerine Deprem Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.