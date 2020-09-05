ADANA Çarpmanın şiddetiyle otomobilin bagajından fırladılar - Son Dakika

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin bagajından fırladılar

ADANA'da, çift şeritli yolda iki aracın çarpışması sonucu otomobilde bulunan yolcular çarpmanın şiddetiyle aracın bagajından yola savruldu.

Kaza, Çukurova İlçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Seyfi Çağlar idaresindeki 01 ADN 628 plakalı araçla karşı yönden gelen Rümeysa Yıldırım yönetimindeki 23 KB 589 plakalı araca çarptı. Çarpmanın şiddetle Yıldırım'ın aracında bulunan 2 kişi bagaj kapağının açılması sonucu yola savrulurken, bu araçta bulunan İsminur Koç, Azra Koç, Ayşe Koç, Abdullah Koç ve Elzem Koç yaralandı.

DURUMU AĞIR

Ali Seyfi Çağlar'ın yanında bulunan Günnur Özdemir'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.