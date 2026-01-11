Adana'ya Kimya Endüstri Bölgesi Müjdesi - Son Dakika
Ekonomi

Adana'ya Kimya Endüstri Bölgesi Müjdesi

11.01.2026 10:51
Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerini kapsayan 2927,50 hektarlık alanın "Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu karar, Adana'nın Türkiye'nin ikinci Marmarası...

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerini kapsayan 2927,50 hektarlık alanın "Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu karar, Adana'nın Türkiye'nin ikinci Marmarası olma yolundaki en önemli atılımlardan birisi oldu" dedi.

Kıvanç, yaptığı açıklamada, Ceyhan-Yumurtalık hattının bir kimya ve petrokimya üssü haline gelmesi için Adana olarak uzun süredir yoğun bir diplomasi yürüttüklerini belirterek, "Adana olarak, Ceyhan ve Yumurtalık bölgesinin stratejik önemini her platformda dile getirdik. Bugün yayımlanan kararla yaklaşık 2 bin 927,50 hektarlık alanın Kimya Endüstri Bölgesi ilan edilmesi, sadece Adana'nın değil, Türkiye'nin cari açıkla mücadelesinde de kilit rol oynayacaktır" diye konuştu.

"Marmara'ya alternatif tek yer Adana"

Kimya sektörünün halihazırda Adana'nın ihracat lideri olduğunu ve yeni ilan edilen endüstri bölgesiyle bu liderliğin küresel bir boyuta taşınacağını ifade eden Kıvanç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ve Adana'nın stratejik rotası Ceyhan-Yumurtalık aksıdır. Bu bölge; bünyesinde barındırdığı Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, SASA Özel Endüstri Bölgesi, Ceyhan OSB ve Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi devasa yatırımlarla zaten büyük bir potansiyele sahipti. Bugün resmileşen 'Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi' kararı, bu yapbozun en kritik parçasını tamamlamıştır. Enerji, kimya ve petrokimya yatırımlarının bir bütünlük içinde tamamlanmasıyla bu bölge, Akdeniz çanağının en büyük üretim üssü haline gelecektir. Tüm bu sanayi kümelenmesi, yapımı planlanan Adana Ana Konteyner Limanı ile taçlandığında; Adana, Marmara Bölgesi'nden sonra Türkiye'nin ikinci büyük üretim ve lojistik merkezi olma hedefine tam anlamıyla ulaşacaktır."

Yakın gelecekte Adana, sadece bir sanayi şehri değil, küresel enerji ve kimya koridorunun en güçlü aktörü olarak anılacağını belirten Kıvanç, "Bu stratejik adımı atarak Adana'nın önünü açan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, süreci büyük bir titizlikle yöneten ve sanayicimizin her daim yanında olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Valiliğimize, milletvekillerimize ve emeği geçen tüm ilgili bürokratlarımıza Adana iş dünyası adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yakın gelecekte Adana, sadece bir sanayi şehri değil, küresel enerji ve kimya koridorunun en güçlü aktörü olarak anılacaktır" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yumurtalık, Türkiye, Ekonomi, Ceyhan, Enerji, Adana, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'ya Kimya Endüstri Bölgesi Müjdesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Adana'ya Kimya Endüstri Bölgesi Müjdesi
