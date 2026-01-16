Adana'da 1 Milyon Lira Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Adana'da 1 Milyon Lira Dolandırıcılık Operasyonu

Adana'da 1 Milyon Lira Dolandırıcılık Operasyonu
16.01.2026 10:59
M.A., aracı satmak isteyen kişiyi dolandırarak 1 milyon lira çaldı, 7 şüpheli tutuklandı.

ADANA'da M.A. (28), hafif ticari aracını satmak isteyen F.K. ile iletişime geçip, satılık ilanını kopyaladıktan sonra kendisine ulaşan M.E.R.'yi sazan sarmalı yöntemiyle 1 milyon lira dolandırdı. Şikayet üzerine polis, Adana merkezli 4 ildeki operasyonla M.A. ile beraberindeki 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara'da yaşayan F.K., hafif ticari aracını satmak için bir internet sitesine 1 milyon 50 bin liralık ilan verdi. F.K. ile iletişime geçen M.A., aracı satın almak istediğini söyleyip, pazarlık yaparak 1 milyon liraya anlaştı. M.A., F.K.'nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, aracı 1 milyon liraya tekrar satılığa çıkardı. Bu kez aracı satın almak isteyen M.E.R., şüpheliyle iletişime geçti. Şüphelinin yönlendirmesiyle M.E.R.'nin vekalet verdiği arkadaşıyla aracın sahibi, Ankara'daki bir noterde buluştu. M.E.R., telefonda konuştuğu şüphelinin verdiği banka hesabına, aracın satış bedelini gönderdi. Noter katibinin devir işlemini yapacağı sırada aracın sahibi, M.E.R.'den parayı banka hesabına göndermesini söyledi. M.E.R. ise telefonda verilen hesaba gönderdiğini söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı.

YAKALANDILAR

M.E.R.'nin şikayeti sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, dolandırıcılığı M.A. ile beraberindeki Ö.T. (26), H.D. (23), S.D. (31), B.Ç. (27), E.Ç. (27) ve A.K.'nin (28) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, 7 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Mersin ve Gaziantep'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, M.E.R.'nin gönderdiği paranın bir kısmının banka hesabından çekildiği, kalanının da kripto hesaba aktarıldığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Öte yandan şüphelilerin üzerine kayıtlı olan ve suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında dolandırıcılık yapmadıklarını belirterek suçlamaları reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

