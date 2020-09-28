Adana'da 2 kişinin öldüğü trafik kazası sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişinin ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen sanık hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, 26 Haziran'da Merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda R.A. idaresindeki 14 EU 815 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden C.K'nın kullandığı 06 BHT 331 plakalı otomobilin çarpışması sonucu R.A. ve yolcu konumunda bulunan F.A'nın ölümüne sebebiyet verdiği, E.A'nın ise hayati tehlike geçirecek ve kemik kırığına sebebiyet verecek nitelikte yaraladığı iddiasıyla sürücü C.K. hakkındaki soruşturmasını tamamladı.

Sanık C.K. hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporuna göre şüpheli C.K'nın meydana gelen trafik kazasında 2918 sayılı kara yolları trafik kanununun 52. maddesine uymadığı için tali kusurlu bulunduğu belirtilerek, sanığın dikkatsiz ve özensiz bir şekilde aracını idare ettirmesi sonucu taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına sebebiyet verdiği dikkate alınarak üzerine atılı "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.