Adana'da 250 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 250 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 250 şişe kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 250 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da 250 şişe kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 250 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde içki imal edildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında polis piyasa değeri 80 bin lira olan 250 şişe kaçak içki, 75 doluma hazır boş içki şişesi, 1 dolumda kullanılan hortum, 211 viski şişesi etiketi, 300 adet viski dolumunda kullanılan aparat ele geçirdi.


Polis olayla ilgili olarak E.G. ve S.C.'yi gözaltına aldı. Zanlılar sorgulandıktan sonra çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da elekrikli scooter kullanan gence araba çarptı, hayatını kaybetti
ABD'de 6 yaşındaki kız çocuğu, kelepçe takılarak gözaltına alındı Polisten kaçabilmek için elindeki şantaj paralarını sokağa saçtı Şırnak Şenoba'da koronavirüs tehlikesine karşı av yasağı getirildi

Son Dakika Haberleri
15:41 Sanat Koleksiyoneri Osman Çarmıklı toplantı sonrası görüntülendi
15:41 'Tam Kafadan' YouTube'dan sonra beyazperde'de yerini alıyor
15:41 Rock mekanında piyano konseri verdi
15:41 O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi
15:41 Volkan Konak, Elvis Presley'in koleksiyonundan aldığı klasik otomobilinİ yeniletti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 16:04:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da 250 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]