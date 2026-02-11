Adana'da 250 Yataklı Çocuk Hastanesi Yapılacak - Son Dakika
Sağlık

Adana'da 250 Yataklı Çocuk Hastanesi Yapılacak

11.02.2026 10:37
Çukurova Üniversitesi'nde 250 yatak kapasiteli çocuk hastanesi inşası 2026 Kamu Yatırım Programı'na alındı.

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin yerleşkesinde 250 yataklı çocuk hastanesi inşa edileceği bildirildi.

ÇÜ'den yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş'in yerleşkeye yeni ve donanımlı ihtisas hastaneleri kazandırılması için çalışmalara devam ettiği belirtildi.

Fatma Sütcü Kardiyoloji Merkezi'nin hayata geçirilmesinin ardından çocuk hastanesinin inşası için de harekete geçildiği duyurulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"ÇÜ Balcalı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesine 250 yatak kapasiteli yeni çocuk hastanesi kazandırılması, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı'na alındı. Proje 15 Ocak tarihli ve 33138 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı."

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip hastanenin, Balcalı Hastanesi'ne entegre şekilde hizmet vereceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Çukurova Üniversitesi, Sağlık, Çocuk, Adana, Kamu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
