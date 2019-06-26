Adana'da 296 gram skunk ele geçirildi
45 dakika önce
Adana'da bir ev ve iş yerinde 296 gram skunk ele geçirildi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:59 Kaynak: AA
'da bir ev ve iş yerinde 296 gram skunk ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, merkez Seyhan
ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi
'nde bir ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramada 190 şeffaf poşete gizlenmiş 296 gram skunk bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan Şehmuz T. (38) ile Fırat
D. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Şehmuz T. tutuklandı, Fırat D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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