Son Dakika Haberleri: Adana'da 296 gram skunk ele geçirildi
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Adana'da 296 gram skunk ele geçirildi

45 dakika önce

Adana'da bir ev ve iş yerinde 296 gram skunk ele geçirildi.

Adana'da 296 gram skunk ele geçirildi, System.String[]
Adana'da bir ev ve iş yerinde 296 gram skunk ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramada 190 şeffaf poşete gizlenmiş 296 gram skunk bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan Şehmuz T. (38) ile Fırat D. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Şehmuz T. tutuklandı, Fırat D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:59 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Dağlıoğlu Mahallesi, Adana, Güncel
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