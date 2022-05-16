Adana'da 384 sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
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Adana'da 384 sürücünün ehliyetine el konuldu

16.05.2022 13:03
Adana'da 384 sürücünün ehliyetine el konuldu

Adana'da Nisan ayında yapılan denetimlerde bin 343 araç trafikten men edildi, 384 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Adana'da Nisan ayında yapılan denetimlerde bin 343 araç trafikten men edildi, 384 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2022 yılı Nisan ayı içerisinde toplam 334 bin 230 araç kontrol edildi.

Denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 343 araç trafikten men edilirken, 384 sürücünün ehliyetine el konuldu. Toplam 2075 maddi hasarlı, 409 yaralamalı, 3 ölümlü olmak üzere toplam 2 bin 487 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 577 kişi yaralandı. - ADANA

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Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Nisan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 384 sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika


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