Adana'da 9 eski polisin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da 9 eski polisin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi

18.01.2021 17:47
Adana'da 9 eski polisin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 9 eski polisin yargılamasına devam edildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 9 eski polisin yargılamasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar A.G, E.B, A.G, E.T, F.M.T, F.D, M.S.S, M.S. ve Ö.A. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıkların FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıklarının belirlenmesi, örgüte ait evlerde sohbet toplantısına katıldıkları ve haklarında itirafçı beyanlarının bulunması dikkate alınarak üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.D, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgüte himmet adı altında finansal destekte bulunmadığını öne sürdü.

FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık F.D, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Esas hakkındaki mütaalaya karşı savunma hazırlamak için süre talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ileri sürerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti sanıklara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre verilmesine ve mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Terör, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 9 eski polisin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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