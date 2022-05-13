Adana'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet talebi

13.05.2022 15:23
Adana'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet talebi

Adana'da, "çelme takma" nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada 16 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, "çelme takma" nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada 16 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zafer Can Kılıç'ın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 25 Ocak'ta öldürülmesiyle ilgili tutuklanan O.T. (15) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "Kasten çocuk öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Yargılama sonunda verilecek kararda yaş küçüklüğü nedeniyle indirim uygulanmasının da talep edildiği iddianame, Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, arkadaş olan ikili arasında internet kafe çıkışında başlayan şakalaşmanın, sanığın Kılıç'a çelme takarak düşürmek istemesi nedeniyle arbedeye dönüştüğü, çevreden gelen vatandaşların tarafları ayırdığı sırada O.T'nin arkadaşını bıçaklayıp kaçtığı anlatıldı.

O.T. hakkında Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden rapor alındığı belirtilen iddianamede, sanığın işlediği suçların hukuki anlam ve sonuçlarını algıladığı, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu tespitlerine raporda yer verildiği kaydedildi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Güzelyalı Mahallesi'nde tartıştığı Zafer Can Kılıç'ı 25 Ocak'ta göğsünden bıçaklayarak kaçan O.T, saklandığı okul bahçesinde polis ekiplerince yakalanmış, hastaneye kaldırılan Kılıç ise müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

YORUMLAR
500
Adana'da 'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' düzenlendi Adana'da 'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' düzenlendi Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsası

Ağırlaştırılmış Müebbet, Güzelyalı, Zafer Can, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet talebi - Son Dakika


Son Dakika
15:14 Açıklanan konut paketinde dar gelirlinin konuta ulaşması için formül: Yılda en az 830 bin konut inşa edilmeli
15:08 Erdoğan taziye için BAE'ye gidiyor
15:05 Kılıçdaroğlu ülkeye kaçak girişler hakkında konuştu: Sınır yol geçen hanı, isteyen girip isteyen çıkabiliyor
15:03 Fener'de Berke Özer gidiyor, Sinan Bolat geliyor
14:54 Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı davasında sonuç çıktı! İki sanık beraat etti
14:54 Yalnız Kurt'un yeni bölümü bu akşam yayınlanacak! Nizam kendisine verilen görevde başarılı olabilecek mi?
14:49 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e Corendon Airlines sponsor oldu
14:46 İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabirinin Akile'nin cenazesine saldırdı! Akile'nin tabutu yere düştü
14:41 Elon Musk, Twitter'ı satın alma sürecini askıya aldı! Hisseler, yüzde 15'ten fazla değer kaybetti
14:39 Aziz dizisinde bu akşam neler olacak? Efnan, Adem ile nasıl bir yola girdi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 15:30:01. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement