Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.K. idaresindeki 01 AAE 818 plakalı otomobil, Barış Manço Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Aydınlatma diğerinin devrilmesi sonucu park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu.
Yaralanan sürücü, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe bir süre kapandı.
Kaynak: AA
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