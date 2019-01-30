Son Dakika Haberleri: Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

44 dakika önce

Adana'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda Yılmaz A, iki kişiyle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacağından bıçakla yaralanan Yılmaz A, 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçmaya çalışan iki şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:23 Kaynak: AA

Sümer Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel
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