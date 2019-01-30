Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
44 dakika önce
Adana'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana
'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan
ilçesi Sümer Mahallesi
Bülent Angın Bulvarı'nda Yılmaz A, iki kişiyle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacağından bıçakla yaralanan Yılmaz A, 112 Acil Servis
ekibince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçmaya çalışan iki şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:23 Kaynak: AA
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