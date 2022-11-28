Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde iddiaya göre, Efe Baytekin (20) cumartesi günü akşam evden çıkıp bir daha dönmedi. Bir süre sonra ailesi Baytekin'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını öğrendi.
Baytekin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili çalışma başlatılırken, gencin husumetlisi olduğu şahıslar tarafından sopalarla dövülerek öldürüldüğü tespit edildi.
Polis zanlıları yakalamak için operasyonlar başlattı. Gencin cenazesi ise otopsi için kaldırıldığı morgdan yakınları tarafından bu sabah alınıp toprağa verildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da korkunç cinayet! 20 yaşındaki genç sopalarla dövülerek öldürüldü - Son Dakika