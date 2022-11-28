Adana'da korkunç cinayet! 20 yaşındaki genç sopalarla dövülerek öldürüldü - Son Dakika
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Adana'da korkunç cinayet! 20 yaşındaki genç sopalarla dövülerek öldürüldü

28.11.2022 21:51
Adana'da korkunç cinayet! 20 yaşındaki genç sopalarla dövülerek öldürüldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde 20 yaşındaki Efe Baytekin'in ölümüyle ilgili korkunç detaylara ulaşıldı. Soruşturma başlatan polis ekipleri gencin husumetlisi olduğu şahıslar tarafından sopalarla dövülerek öldürüldüğünü belirlerken zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde iddiaya göre, Efe Baytekin (20) cumartesi günü akşam evden çıkıp bir daha dönmedi. Bir süre sonra ailesi Baytekin'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını öğrendi.

SOPALARLA DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Baytekin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili çalışma başlatılırken, gencin husumetlisi olduğu şahıslar tarafından sopalarla dövülerek öldürüldüğü tespit edildi.

ZANLILAR HER YERDE ARANIYOR

Polis zanlıları yakalamak için operasyonlar başlattı. Gencin cenazesi ise otopsi için kaldırıldığı morgdan yakınları tarafından bu sabah alınıp toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da korkunç cinayet! 20 yaşındaki genç sopalarla dövülerek öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da korkunç cinayet! 20 yaşındaki genç sopalarla dövülerek öldürüldü - Son Dakika
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