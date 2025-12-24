Biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti
24.12.2025 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 13 yaşındaki kızı ile 11 yaşındaki engelli oğlunu evde tabancayla göğüslerinden vurarak öldürdükten sonra üst kattaki ev sahibinin yanına gidip polisi aramasını isteyen baba, ardından aynı silahla intihar etti.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde biri engelli 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti.

ÖNCE ÇOCUKLARINI SONRA KENDİNİ VURDU

Olay, saat 21.00 sıralarında Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede oturan İbrahim Kiracı, henüz bilinmeyen sebeple 13 yaşındaki kızı Derin ve 11 yaşındaki engelli oğlu Doruk'u tabancayla göğüslerinden vurdu. Ardından ev sahibinin yanına giden Kiracı, çocuklarını öldürdüğünü söyleyip, polisi aramasını istedi. Tekrar eve dönen İbrahim Kıracı, çocuklarını vurduğu tabancayı başına dayayıp ateşledi.

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde İbrahim Kiracı ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından baba ile çocuklarının cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

DEPREMDEN SONRA YERLEŞMİŞ

Öte yandan İbrahim Kiracı'nın 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle Hatay'dan Adana'ya yerleştiği ve bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti
Kaynak: DHA

Yüreğir, Güncel, Adana, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Her şeyin başında ekonomik sorun var, birileri garibana cenneti vadedip dünyada cehnemi yaşatıyor 42 5 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    bu olay bir babanın çaresizliği dır. devlet utansın 32 4 Yanıtla
  • mehmet baş mehmet baş:
    Hükümet milyonlarca mülteciye senelerdir bakacağına,kendi vatandaşlarına sahip çıkabilseydi çaresiz kalan baba çocuklarını öldürüp intihar etmezdi.Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. 10 3 Yanıtla
  • Mehmet Demirci Mehmet Demirci:
    Her şeyin başı Allah’a güven ve Allah’a sığınmak ondan istemek 10 1 Yanıtla
  • serhat ali serhat ali:
    kıymayın şu çocuklara masumlara ya. cok uzuluyorum yeminlen. bırak git kendine yap ne yapiyorsan 4 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı
Kaza mı sabotaj mı Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:26
Yenidoğan çetesi hakim karşısında Kendisini böyle savundu
Yenidoğan çetesi hakim karşısında! Kendisini böyle savundu
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:59
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
19:33
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
18:07
50 bin mahkuma tahliye yolu 11. Yargı Paketi, TBMM’de kabul edildi
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 01:31:38. #7.13#
SON DAKİKA: Biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.