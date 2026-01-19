Adana'da Bisiklet Hırsızlığı: 17 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Bisiklet Hırsızlığı: 17 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Adana\'da Bisiklet Hırsızlığı: 17 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı
19.01.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye uyruklu A.M., Adana'da 4 bisiklet çaldığı için tutuklandı. Hırsızlığa itiraf etti.

ADANA'da Suriye uyruklu A.M. (17), farklı tarihlerde apartman ve iş yeri önlerine bırakılan 4 bisikleti çaldı. Polis tarafından yakalanan, sorgusunda, "Bisikletlere ilgim olduğu için dayanamayıp, çaldım" diyen şüpheli, tutuklandı.

Olay, 28 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Evine dönen Mehmet Ç., bisikletini apartman girişinde kilitleyip, dairesine çıktı. Bulvarda yürüyen Suriye uyruklu A.M., kilidini açtığı bisikleti çalıp, üzerine binerek bölgeden ayrıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bisikletini bıraktığı yerde bulamayınca çalındığını anlayan Mehmet Ç., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüphelinin, farklı tarihlerde 3 bisiklet daha çaldığını belirledi. Polis, saklandığı adrese yaptığı baskında A.M.'yi gözaltına aldı. Evinde yapılan aramada şüphelinin çaldığı bisikletler ise bulunamadı.

Emniyete götürülen A.M., sorgusunda, "Bisikletlere ilgim olduğu için dayanamayıp, çaldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suriye, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Bisiklet Hırsızlığı: 17 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu

10:14
Barcelona’nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu
Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu
10:06
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
09:09
Komşuda tarihi an Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
08:55
İstanbul’da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
08:33
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar’ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı
08:10
Yıllarca unutulmayacak final Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 10:42:16. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Bisiklet Hırsızlığı: 17 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.