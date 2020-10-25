Bitkin haldeki yarasa yavrusu tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika

Adana'da bitkin halde bulunan meyve yarasası yavrusu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde uçamayan bir yarasa bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giden görevliler, meyve yarasası yavrusu olduğunu belirlenen hayvanın halsiz ve bitkin düştüğünü tespit etti.

Müdürlükte bakıma alınan yarasa, iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına salındı.