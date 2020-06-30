Adana'da "çay bayat" kavgası: 1 yaralı - Son Dakika

Adana'da bir kafede çayın bayat olduğu gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Menderes Adası piknik alanı içerisindeki bir kafeye, müşteri olarak gelen kişilerle iş yeri sahibinin kardeşi Şakir Yaltırık (33) arasında çayın bayat olduğu gerekçesiyle tartışma başladı.

Tartışma sırasında bir şüpheli tabancayla kendilerine servis yapan Şakir Yaltırık'a 5 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Yaltırık yakınları tarafından özel araçla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Matematik öğretmeni olduğu öğrenilen Yaltırık'ın ağabeyine yardım etmek amacıyla kafede bulunduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delil toplama çalışması yaptı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, şüphelilerin eşkal bilgilerini tespit etti.

Zanlılardan biri otomobilin altına gizlenirken yakalandı

Çalışmalar kapsamında şüphelilerin olayda kullandığı hafif ticari aracın plakasını ve modelini belirleyen ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Ekiplerin görevi sırasında şüphelilerin aracını olay yerine yakın yerde gören ekipler, "dur" ihtarında bulundu.

Şüphelilerin, Turgut Özal Bulvarı'ndan Şehitler Bulvarı istikametine kaçtığının belirtilmesi üzerine ekipler, bu bölgede önlemleri yoğunlaştırdı.

Toros Mahallesi ara sokaklarında araştırmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin kullandığı 33 CTM 69 plakalı hafif ticari aracı terk edilmiş halde buldu.

Ekipler, olayda silahı kullandığı belirlenen Ö.Ş'yi bir apartmanın otoparkındaki aracın altında gizlenmiş halde görünce havaya ateş açtı. Polisten kaçamayan şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler, bir şüpheliyi de aynı mahalledeki parkta oturduğu sırada yakaladı.

"Hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz"

Matematik öğretmeni Şakir Yaltırık'ın amcası Nevzat Yaltırık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin kafeden ayrılmasından yaklaşık yarım saat sonra saldırının gerçekleştiğini, şüphelilerin olaydan önce de yüksek sesle konuşarak çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi.

Şüphelilerin, kafeye gelerek çay istedikleri yeğeniyle "Bizimle sert konuştun." diyerek tartışmaya başladıklarını öğrendiğini anlatan Yaltırık, "Daha sonra zanlılardan biri diğerinden yeğenimi vurmasını istiyor. Yeğenimi vurduktan sonra da cüzdanını almaya çalışmışlar." diye konuştu.

Yeğeninin hayati tehlikeyi atlattığını belirten amca Yaltırık, "Adalete güveniyoruz. Suçluların hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz." dedi.