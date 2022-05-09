Adana'da cep telefonu gasbettiği öne sürülen 2 sanığa dava açıldı - Son Dakika

Adana'da 15 yaşındaki bir çocuğun cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen tutuklu 2 kişiye, 15'er yıl hapis cezası verilmesi istemiyle dava açıldı.

Seyhan ilçesi Hastaneler Kavşağı'nda 7 Şubat'ta yürüyen M.K'nın yanına motosiklet ile yaklaşıp 3 bin lira değerindeki cep telefonunu gasp edip kaçan ve daha sonra güvenlik kamera görüntülerinden teşhis edilip tutuklanan E.H ve H.A hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı, her iki şüpheli hakkında "Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan iddianame hazırladı. Savcı, her iki şüphelinin de 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Adana 1.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi.

Haklarındaki suçlamaları iddianamedeki ifadelerinde kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.