Adana'da cep telefonu gasbettiği öne sürülen 2 sanığa dava açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da cep telefonu gasbettiği öne sürülen 2 sanığa dava açıldı

09.05.2022 16:02
Adana'da cep telefonu gasbettiği öne sürülen 2 sanığa dava açıldı

Adana'da 15 yaşındaki bir çocuğun cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen tutuklu 2 kişiye, 15'er yıl hapis cezası verilmesi istemiyle dava açıldı.

Adana'da 15 yaşındaki bir çocuğun cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen tutuklu 2 kişiye, 15'er yıl hapis cezası verilmesi istemiyle dava açıldı.

Seyhan ilçesi Hastaneler Kavşağı'nda 7 Şubat'ta yürüyen M.K'nın yanına motosiklet ile yaklaşıp 3 bin lira değerindeki cep telefonunu gasp edip kaçan ve daha sonra güvenlik kamera görüntülerinden teşhis edilip tutuklanan E.H ve H.A hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı, her iki şüpheli hakkında "Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan iddianame hazırladı. Savcı, her iki şüphelinin de 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Adana 1.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi.

Haklarındaki suçlamaları iddianamedeki ifadelerinde kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

YORUMLAR
500
DAYAK YEDİ, ARABA ÇARPTI, EVİ YANDI; GİTARINI ALIP ÇIKTI DAYAK YEDİ, ARABA ÇARPTI, EVİ YANDI; GİTARINI ALIP ÇIKTI

hastaneler, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da cep telefonu gasbettiği öne sürülen 2 sanığa dava açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Putin "Savaşa devam" dedi, Ukrayna gözleri bantlı Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı
15:53 Gözyaşları sel oldu! Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, sakatlanan Merve Aydın'ı hasta yatağında ziyaret etti
15:48 "Kız kaçırma" gerekçesiyle husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdü!
15:42 Almanya'daki enerji krizine çözüm önerisi: Emekliler kış aylarını Türkiye'de geçirsin
15:41 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un ilk sözleri: Kaçırılma olayının benimle alakası yok, birtakım güçlerin planı olabilir
15:31 Erdoğan'a Ümit Özdağ'dan yanıt: Gelecek seçimler Erdoğan ve sığınmacılar için bir referandum olacak!
15:29 Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye sert sözler: Önemli olan don değil şarkı
15:25 Üç Kuruş bu akşam Show TV'de yayınlanacak! Bahar'ı kaçıran Kılıç'a verilecek tepki merakla bekleniyor
15:18 Yasak Elma dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Yıldız, Doğan'dan boşanacak mı?
15:15 Zafer Günü'nde dikkat çeken görüntü: Rus liderin dizlerine örttüğü battaniye hastalığının belirtisi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 16:09:38. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da cep telefonu gasbettiği öne sürülen 2 sanığa dava açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement