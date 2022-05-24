Adana'da çökertilen suç örgütünün, kadınları ölüm tehdidiyle fuhşa zorladığı belirlendi - Son Dakika
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Adana'da çökertilen suç örgütünün, kadınları ölüm tehdidiyle fuhşa zorladığı belirlendi

24.05.2022 10:37
Adana'da çökertilen suç örgütünün, kadınları ölüm tehdidiyle fuhşa zorladığı belirlendi

Adana'da polis operasyonu sonucunda çökertilen suç örgütünün, çok sayıda kadını ölüm tehdidiyle fuhşa zorladığı öne sürüldü.

Adana'da polis operasyonu sonucunda çökertilen suç örgütünün, çok sayıda kadını ölüm tehdidiyle fuhşa zorladığı öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Mayıs'ta suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 31 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, suç örgütü üyelerinin, işlettikleri eğlence mekanlarında çalışan kadınları fuhşa zorladığı, fuhşa direnen ve başka eğlence mekanlarında çalışmak isteyen kadınları, yüzlerini tanınmaz hale getirmek ve öldürmekle tehdit ettiği belirlendi.

Fuhşa zorlandığı ileri sürülen 4 kadının operasyon kapsamında suç örgütünün elinden kurtarıldığı öğrenildi.

Ayrıca suç örgütünün varlıklı kişilere uyuşturucu temin ettiği ve fuhuş için imkan sağladığı tespit edildi.

Öte yandan polisin, haklarında gözaltı kararı bulunan ve suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 5 zanlıyı yakalamak için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Operasyon

Polis, 14 Mayıs'ta "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgüte yardım etme", "cinayet", "yaralama", "uyuşturucu ticareti", "nitelikli yağma", "silah ve mühimmat ticareti", "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve "yasa dışı bahis oynatma" olaylarına karıştığı iddia edilen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 31 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Müebbet hapis cezasıyla aranan suç örgütü elebaşı Aziz D'nin de arasında olduğu 31 şüphelinin adreslerinde, ruhsatsız 11 tabanca, 4 av tüfeği, 101 mermi, 14 kök Hint keneviri ve 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 zanlıdan 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 24'ü adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Aziz D'nin de arasında olduğu 13'ü tutuklanmış, 11'i adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mayıs, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

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