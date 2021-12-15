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Adana'da eşini öldüren Çilem Doğan'ın onanan 15 yıl hapis cezasına itiraz - Son Dakika

Adana'da eşini öldüren Çilem Doğan'ın onanan 15 yıl hapis cezasına itiraz

15.12.2021 17:01
Adana'da eşini öldüren Çilem Doğan'ın onanan 15 yıl hapis cezasına itiraz

Adana'da, eşini öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı 15 yıl hapis kararı onanan Çilem Doğan'a verilen cezaya ilişkin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz dilekçesi sunuldu.

Adana'da, eşini öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı 15 yıl hapis kararı onanan Çilem Doğan'a verilen cezaya ilişkin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz dilekçesi sunuldu.

Adana'da, 8 Temmuz 2015'te, Hasan Karabulut'u (33) öldürdüğü gerekçesiyle "eşini kasten öldürmek" suçundan yargılanan ve 2016'da 50 bin lira kefaletle tahliye edilen Çilem Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu, müvekkiline verilen 15 yıl hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy çokluğuyla onandığını hatırlattı.

Ayanoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz dilekçesi sunduklarını belirterek, dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulunda görüşülmesini talep ettiklerini bildirdi.

İtiraz dilekçesinde, "Çilem Doğan'a verilen 15 yıl hapis cezası kararının infazının durdurulmasını ve onama kararının düzeltilmesini arz ve saygıyla talep ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Olay

Adana'da, 8 Temmuz 2015'te kocası Hasan Karabulut'u tabancayla öldüren Çilem Doğan'a, "eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Müebbet hapse çarptırılan Doğan'ın cezası, eylemini öldürdüğü eşinden kaynaklanan "haksız tahrik" altında gerçekleştirdiği için 15 yıla düşürülmüştü.

Oy çokluğuyla verilen bu karara mahkeme başkanı muhalif olup, Doğan'ın daha önce eşinden gördüğü şiddet nedeniyle eylemini TCK'nin 27/2'nci maddesine göre "meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan" gerçekleştirdiğini belirtip sanığa ceza verilmemesini istemişti.

Çilem Doğan'ın avukatı da 2016 yılında tutukluluğa itiraz etmiş, Yargıtay incelemesi bitinceye kadar müvekkilinin küçük kızının mağdur olmaması amacıyla tutukluluğun kaldırılması talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti bu talebi yerinde görüp 50 bin lira kefaletle Doğan'ın tahliyesine karar vermişti. Yargıtay incelemesinin ardından Doğan'ın 15 yıl hapis cezası geçen ay onanmıştı.

Çilem Doğan, Cumhuriyet, Yargıtay, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da eşini öldüren Çilem Doğan'ın onanan 15 yıl hapis cezasına itiraz - Son Dakika


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