Adana\'da Feci Kaza: 2 Ölü

15.11.2025 20:09
Seyhan'da cip ve kamyonet çarpıştı, cipteki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde kamyonet ile kafa kafaya çarpışan cipteki 2 kişi hayatını kaybetti.

CİP, KAMYONET İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi D-400 kara yolu Müze Alt Geçidi'nde meydana geldi. Yunus Görecek yönetimindeki 34 RC 9533 plakalı cip, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkması sonucu karşı şeride geçerek Bayram O.'nun (46) kullandığı 31 LV 973 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

CİPTEKİ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde cip sürücüsü Yunus Görecek ile yanındaki Zehra Akyüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Bayram O. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görecek ve Akyüz'ün cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

