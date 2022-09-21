Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ zanlılarına yönelik soruşturma kapsamında, 10 kişinin ByLock kullandığı, mahrem yapılanmada görev aldığı, "mahrem imamlarla" bağlantısı olduğu, sohbet toplantılarına katıldığı, ankesörlü hatlardan ardışık arandığı ve Bank Asya 'da hesap artırımında bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, ByLock, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

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