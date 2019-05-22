Son Dakika Haberleri: Adana'da Gol Sesi Çıkmadı

Adana'da Gol Sesi Çıkmadı

6 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in Play-Off yarı final ilk maçında Adana Demirspor, evinde Hatayspor'u konuk etti.

Adana'da Gol Sesi Çıkmadı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in Play-Off yarı final ilk maçında Adana Demirspor, evinde Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan Dakikalar 18. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Vedat'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Gladky vuruşunu yaptı ancak top kaleci Akın'da kaldı. 33. dakikada sağ kanattan taç atışı kullanan Adana Demirspor'da topu alan Erdal, ceza sahasının sağ çaprazında buluştuğu topu bekletmeden Berk'e verdi. Berk'in yaptığı zayıf vuruşta top kaleci Akın'da kaldı. 48. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Hatayspor'da savunmadan seken top, ceza sahasının sağ çaprazında Gökhan'ın önünde kaldı. Gökhan'ın sert şutunda kaleci Çağlar topun sahibi oldu. 59. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Hatayspor'da Selim'in yerden pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Caner'in sert vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. 82. dakikada yaklaşık 25 metre uzaklıktan Levent'in kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Halis Özkahya xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İbrahim Bozbey xx Adana Demirspor: Çağlar Akbaba xx, Adil Demirbağ xx, Kaan Kanak xx, Semih Güler xx, Hamidou Traore xx, Berk Yıldız xx, Vedat Bora xx, Erdal Öztürk x (Levent Ayçiçek dk. 74 x), Süleyman Koç xx, Mickael Pote x (Herve Kage dk. 53 x), Oleksandr Gladky xx Yedekler: Kurtuluş Yurt, Milan Mitrovic, Batuhan İşçiler, Anderson, Hakan Bilgiç Teknik Direktör: Ümit Özat Hatayspor: Alkın Alkan xx, Mesut Çaytemel xx, Sadi Karaduman xx, Yusuf Abdioğlu xx, Murat Paluli xx, Kubilay Sönmez xx, Selim Ilgaz x, Gökhan Karadeniz xx (Dmytro Korkishko dk. 77 x), Sadio Diallo xx (Bakary Nimaga dk. 90+2 ?), Caner Bağ xxx, Mirkan Aydın x (Hamza Gür dk. 84 ?) Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Dingil, Bakary Nimaga, Dmytro Korkishko Teknik Direktör: İlhan Palut Sarı Kartlar: Berk, Gladky, (Adana Demirspor), Yusuf, Korkishko (Hatayspor)

(Rüşan Anıl Atar - Süleyman Cenk İdaye/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:26 Kaynak: İHA
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