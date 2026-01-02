Adana'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika
Adana'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı

02.01.2026 18:52
Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlatan "Hind Rajab'ın Sesi" (The Voice of Hind Rajab) filminin özel gösterimi Adana'da gerçekleştirildi.

ABD, Fransa ve Tunus ortak yapımı "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adana Valiliği işbirliğinde kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin sinema salonunda yapıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, filmin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığının bilindiğini ama bunun bir kız çocuğunun sesinden sinemaya yansıtılmasının çok etkileyici olduğunu söyledi.

Salondaki herkesin filmden etkilendiğini belirten Vali Köşger, "Dünya niye bu zulme sağır ve kör anlamıyoruz. Türkiye olarak başta Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) olmak üzere herkes elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Bu filmden şunu anladık, İsrail orada hiçbir cana kıymet vermiyor. Orada ne bir masum kız çocuğu ne de bir ambulans görevlisinin hayatı emniyetli değil." diye konuştu.

Köşger, İsrail'in Filistin'de adım adım soykırım uyguladığını ifade ederek, "Dünyanın buna daha fazla sessiz kalmaması lazım. Şimdilik geçici ateşkes sağlandı. Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve insanların yaşamlarının garanti altına alınması lazım. Tüm dünyanın bunu sağlaması lazım." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

