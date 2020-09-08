Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralıADANA'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

ADANA'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye götürüldüğü otomobil ve hafif ticari araçta inceleme yapan polis, olayda kullanıldığı düşünülen 3 tabanca ele geçirildi.

Olay, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup karşılaşınca çıkan kavga nedeniyle yol ortasında birbirlerine tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Çatışmada, Cemal A., Siyami K. ve İbrahim A. yaralandı. Yaralılardan Cemal A. ve Siyami K., bir yakının otomobiliyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne getirildi. Karşı gruptaki diğer yaralı İbrahim A. da bir yakını tarafından hafif ticari araçla iddiaya göre aynı hastaneye getirilmek istendi. Ancak hastane önünde iki yaralının getirildiği otomobili görünce, fikir değiştirip, hastaneden hızla uzaklaştı. Yaralının bulunduğu aracın uzaklaştığını fark eden hastane polisinin, telsiz anonsuyla durumu bildirmesi üzerine, hastanenin yakınındaki ekipler, aracın peşine düştü.

ARAÇLARDAN SİLAH ÇIKTI

Ekiplerin takip ettiği hafif ticari aracın, Adana Şehir Hastanesi'nin Acil Servisi'ne geçtiği belirlendi. Bacağından yaralı İbrahim A.'nın tedaviye alınmasının ardından ekipler, araçta arama yaptı. Yapılan aramada, sağ ön koltuğun alt çekmecesinde iki adet tabanca bulundu. Karnından yaralı Cemal A. ve yüzünden saçma yarası bulunan Siyami K.'nin getirildiği otomobilde de arama yapan ekipler, bu araçta da bir adet tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişinin yapılan sorgusunda karşılıklı ateş ettiklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Araçlarda ele geçirilen tabancaların ruhsatsız olduğu anlaşıldı.

Siyami K., tedavisinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, Cemal A.'nın durumunun ağır olduğu, İbrahim A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Her iki yaralının da hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

kavga, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 05:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

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