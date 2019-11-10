Son Dakika Haberleri: Adana'da kaçak içki operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana'da kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Adana'da bir eve yapılan operasyonda 4 bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da kaçak içki operasyonu, System.String[]

Adana'da bir eve yapılan operasyonda 4 bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde bir evde kaçak içki üretildiği ve piyasaya sürülmek üzere olduğu bilgisine ulaştı. Kaçakçılık dedektifleri eve operasyon düzenledi. Operasyonda 4 bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken V.B. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.


Öte yandan polis ekipleri, içkileri imha etti. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:03 Kaynak: İHA
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