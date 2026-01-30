Adana'da Kadına Şiddet: Eşinin Tavayla Saldırısı - Son Dakika
Adana'da Kadına Şiddet: Eşinin Tavayla Saldırısı

30.01.2026 10:19
Cevriye Oruç, boşanma aşamasındaki eşi tarafından darbedildi ve eşyalarına zarar verildi.

ADANA'da O.O. (33), evine girdiği boşanma aşamasındaki eşi Cevriye Oruç'u (32) darbedip, eşyalara tavayla vurarak zarar verdi. O anlar cep telefonuna yansırken, eşi hakkında şikayetçi olan Cevriye Oruç, "Benim ve çocuklarımın can güvenliği yok. Televizyonda izlediğimiz haberlerdeki gibi mi olalım, biz yaşarken sesimizi duyun" dedi.

Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Biri kalp hastası, 4 çocuk annesi tarım işçisi Cevriye Oruç, yıllardır psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını öne sürdüğü 13 yıllık eşi O.O.'ya 4 yıl önce boşama davası açıp, ayrı evde yaşamaya başladı. İşsiz olan O.O., bu süreçte de barışmak için eşini tehdit etmeye devam etti. 27 Ocak'ta Cevriye Oruç çocuğunu hastaneye götürünce eve giren O.O., eline aldığı tavayla eşyalara vurarak zarar verdi. Eve döndüğünde olayı gören Oruç, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Barışma teklifini reddeden Cevriye Oruç'u darbeden O.O. daha sonra evden ayrıldı. Polise giden Oruç, eşinden şikayetçi oldu.

'ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'

Çocuğunu hastaneye götürünce eşinin duvardan tırmanarak eve girdiğini anlatan Oruç, "Evimiz müstakil olduğu için duvardan atlayarak eve girmiş. Tarlalarda çalışıp kazandığım parayla aldığım eşyaları bile bize çok gördü. Daha önce de eve gelip bizi tehdit ediyordu. En son gelişinde eline aldığı tavayla bütün eşyalarımı paramparça etti. Çocuklarım korkudan bağırıyordu. Bana dönerek, 'Çocuklarınla birlikte seni öldüreceğim, seni yaşatmayacağım, bu hayatı size zindan edeceğim' diyerek tehditlerde bulundu" diye konuştu.

'ÖLDÜKTEN SONRA DEĞİL HAYATTAYKEN YARDIM İSTİYORUM'

Yetkililere çağrıda bulunan Oruç, "Burada konuşuyoruz ama sesimiz kimseye ulaşmıyor. Bu evin içinde yaşadıklarımızı kimse bilmiyor. Ben öldükten sonra değil, hayattayken yardım istiyorum. Devlet büyüklerimiz bana ölmeden sahip çıksın. Sürekli korku içinde yaşıyoruz. Eve geldiğinde, videoda da görüldüğü gibi çocuklarım dehşet içinde bağırıyor. Kendimizi savunamadık, ona 'dur' diyemedik. Ne benim ne de çocuklarımın can güvenliği var. Televizyonda izlediğimiz acı olaylardaki insanlar gibi mi olalım? Biz yaşarken sesimizi duyun. Yetkililerden, bize bu korkuyu yaşatan kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Hiçbir suç cezasız kalmasın, hiçbir kadın mağdur edilmesin" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Cevriye Oruç'un şikayeti üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, O.O.yu yakalayıp, gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kadına şiddet, Güvenlik, Güncel, Adana, Son Dakika

