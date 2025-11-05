Adana\'da Kafede Silahlı Tartışma

Adana'nın Seyhan ilçesinde Mavi Bulvar üzerinde yer alan bir kafede çalışan Ş.S.'nin yanına gelen akrabası A.K, para istedi.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Ş.S. para vermek istemeyince iki akraba arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 51 yaşındaki Ş.S., 41 yaşındaki A.K.'yı pompalı tüfekle bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİRİ HASTANEYE, DİĞERİ KARAKOLA

Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus polisleri olaydan kısa süre sonra şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

EL BOMBASI ATILMIŞ

Öte yandan, olayın yaşandığı kafeye 5 Ekim tarihinde pimi çekilmemiş el bombası atılmış, olayla ilgili 4 kişi tutuklanmıştı. Yaşanan silahlı kavganın el bombası olayıyla ilgisi olmadığı öğrenildi.