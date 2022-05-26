ADANA'DA KARPUZ HASADI BAŞLADI - Son Dakika
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ADANA'DA KARPUZ HASADI BAŞLADI

26.05.2022 17:49

TÜRKİYE'nin karpuz ihtiyacının yüzde 23'ünü karşılayan Adana'da turfanda karpuz hasadı başladı.

TÜRKİYE'nin karpuz ihtiyacının yüzde 23'ünü karşılayan Adana'da turfanda karpuz hasadı başladı. Tarlada kilo su 3 TL'ye satılan karpuzların kamyonlarla Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmesine de başlandı.

Ülke genelinde üretilen 4 milyon ton karpuzun yüzde 23'ünü karşılayan Çukurova'nın bereketli topraklarında bu yıl ekim alanları artan girdi maliyetleri nedeniyle yüzde 25 düştü. Kentin sahil bölgelerinde mayıs ayının başında beklenen hasat ise mart ayında meydana gelen don olayları yüzünden sarktı. Beklenen hasat, Karataş ilçesi Kapı Mahallesi'nde başladı. Tarlada kilosu 3 TL'ye satılan karpuzlar, kamyonlarla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

DON YÜZÜNDEN VERİM DÜŞTÜ

Mahallede 110 dönümde karpuz üreten Osman Gazi Yücel, mart ayında eksi 7 dereceleri bulan hava sıcaklığında meydana gelen don olayının verimi düşürdüğünü belirterek, 'Kuyularımızdan sıcak su çıkması sayesinde müdahale ettik ama yine de zarar gördük. Hasat zamanımızı 10 günden fazla geriye attı. Normalde dönümde 8-9 ton rekolte beklerken ortalama 6-7 tona düştü. Erken hasat edemediğimiz için beklediğimiz oranda para kazanamadık. İran, Antalya karpuzları piyasaya girdi, şu zamanlarda da pek çok yerde hasat başlıyor. Bu nedenle fiyatlar düşük seyrediyor. Ne zarar ettik ne de kar ettik, diyebilirim' diye konuştu.

ADANA'DA KARPUZ HASADI BAŞLADI
ADANA'DA KARPUZ HASADI BAŞLADI
ADANA'DA KARPUZ HASADI BAŞLADI
ADANA'DA KARPUZ HASADI BAŞLADI
ADANA'DA KARPUZ HASADI BAŞLADI
ADANA'DA KARPUZ HASADI BAŞLADI
ADANA'DA KARPUZ HASADI BAŞLADI
ADANA'DA KARPUZ HASADI BAŞLADI
ADANA'DA KARPUZ HASADI BAŞLADI
ADANA'DA KARPUZ HASADI BAŞLADI

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Kaynak: DHA

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