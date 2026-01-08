Adana'da Kasten Öldürme Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
Adana'da Kasten Öldürme Suçlusu Yakalandı

Adana'da Kasten Öldürme Suçlusu Yakalandı
08.01.2026 09:15
Yüreğir Jandarması, 12 yıl hapis cezası bulunan A.G.'yi yakaladı ve cezaevine gönderdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yüreğir İlçe Jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 'kasten öldürme' suçundan uzun süredir firari olan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G.'nin yerini tespit etti. Jandarma ekiplerinin belirlediği adrese yapılan baskında hükümlüyü yakalandı.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Yüreğir, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:48
