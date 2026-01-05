Adana'da Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Adana'da Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
05.01.2026 13:05
21 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaygısız, 3 gündür kayıp; ormanlık alanda arama sürüyor.

Adana'da 3 gün önce halk eğitim merkezinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve en son ormanlık alanda görünen gencin bulunması çalışmalar sürüyor. Kayıp gencin en son görüldüğü bölgedeki tarla içinde çanta ve defterlerine ulaşıldı.

Olay, 2 Ocak günü Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nden çıkan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaygısız'dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler Kaygısız'ın halk eğitim merkezinden çıktıktan sonra gidebileceği güzergahlarda çalışma yaptı. Çalışmada Kaygısız'ın Kabasakal Mahallesi'nde tarla içinde giderken güvenlik kamerasına ulaştı. Polis bu görüntü üzerine AFAD'a haber verdi. Kaygısız'ın en son görüldüğü yere gelen ekipler tarla içinde defter parçaları olduğunu tespit edip takip ettiklerinde gencin çantasına ve defterlerine ulaştı. Ekipler bu deliller ışığında ormanlık alanda arama çalışması başlattı, ancak henüz şahsa ulaşılamadı.

AFAD'a destek olarak jandarma ekipleri de bölgeye gelerek köpekli arama başlattı. Ekiplerin ormanlık alanı tarama faaliyetleri aralıksız devam ederken, aile ise gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

Amca Nuh Kaygısız, yeğeninin babasını koronavirüs nedeniyle kaybettikten sonra psikolojik olarak zor bir dönem geçirdiğini belirterek, "Hayatından endişe ediyoruz. Üç gündür bulunamadı. Bir an önce sağ salim bulunmasını istiyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

