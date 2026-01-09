Adana'da Kuş Çalan Öğrenci Yakalandı - Son Dakika
Adana'da Kuş Çalan Öğrenci Yakalandı

Adana\'da Kuş Çalan Öğrenci Yakalandı
09.01.2026 10:14
Asansöre idrarını yapan lise öğrencisi, damdan kuş çalıp yakalandı. Kuşlar uçtu kaçtı.

Adana'da asansöre idrarını yaptıktan sonra apartmanın damından kuş çalan lise öğrencisi yakalandı. Tutuklanan şüpheli, "Çok sıkışmıştım tuvaletimi yapmak zorunda kaldım. Kuşları çaldıktan sonra motosikletimin sepetine koyup bölgeden uzaklaştım. Eve giderken kuşlar uçup kaçtı" dediği öne sürüldü.

Olay, 1 Ocak'ta merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi K.B.S. (17) başındaki motosiklet kaskı ile bir apartman girdi. K.B.S., apartmana girdikten sonra asansöre binip idrarını yaptı. Ardından binanın damına çıkan şüpheli, Uğur Kaygısız'a ait 3 güvercin, 2 kekliği ve kafes içindeki kuşları montunun içine saklayıp kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından suç duyurusunda bulunan Kaygısız, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığını söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, apartmanın ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda K.B.S., ailesiyle yaşadığı evde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

"Çok sıkışmıştım, kuşlar uçup kaçtı"

Emniyetteki sorgusunda K.B.S., "Çok sıkışmıştım, tuvaletimi ondan yapmak zorunda kaldım. Kuşları çaldıktan sonra motosikletimin sepetine koyup bölgeden uzaklaştım. Eve giderken kuşlar uçup kaçtı" dediği öne sürüldü. Daha önceden suç kaydı bulunmayan K.B.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

