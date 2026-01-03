Adana'da Kuş Hırsızlığı - Son Dakika
Adana'da Kuş Hırsızlığı

Adana\'da Kuş Hırsızlığı
03.01.2026 23:39
Kasklı şüpheli, apartmanda idrarını yaptıktan sonra damdaki kuşları çaldı. Polis araştırıyor.

ADANA'da başında kaskla bir apartmana giren kimliği belirsiz şüphelinin, asansörde idrarını yaptıktan sonra binanın damında hobi amaçlı beslenen kuşları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Ocak'ta Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen başında motosiklet kaskı bulanan şüpheli, apartmana girdikten sonra asansöre binerek idrarını yaptı. Ardından binanın damına çıkan şüpheli, Uğur Kaygısız'ın hobi amaçlı beslediği kuşlarını çaldı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili Uğur Kaygısız'ın suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Polis, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kuş Hırsızlığı - Son Dakika

08:22
