Adana'da mart ayında bin 173 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Adana'da mart ayında yapılan kontroller sonucunda bin 173 araç trafikten men edildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2022 yılı Mart ayı içerisinde toplam 330 bin 411 araç kontrol edildi.

Mart ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 173 araç trafikten men edildi, 517 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Alınan tüm etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2022 yılı Mart ayı içerisinde Adana sınırlarında toplam 540 maddi hasarlı, 455 yaralamalı, 2 ölümlü olmak üzere toplam 997 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 614 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. - ADANA