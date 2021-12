Mekke'nin fethinin 1391. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Programa katılanlar

Mehteran takımı gösterisi

Anadolu Gençlik Derneği Adana Şubesi Başkanı Enes Beyaz'ın konuşması

ADANA (AA) – Adana'da Mekke'nin fethinin 1391'inci yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Menderes Kapalı Spor Salonu'nda Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) gerçekleştirilen "Mekke'nin Fethi ve Kur'an Ziyafeti" programında sinevizyon gösterimi yapıldı.

Mehteran takımının gösteri yaptığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve şiir dinletisi sunuldu.

Burada konuşan AGD Adana Şubesi Başkanı Enes Beyaz, 31 Aralık akşamını yıllardır Mekke'nin fethi etkinlikleri olarak kutladıklarını söyledi.

Programın amacının gençlere fetih şuurunu verebilmek olduğunu ifade eden Beyaz şöyle konuştu:

"Fetih kalpleri Allah'a açmaktır. Yani önce kalpleri fethetmektir. Kalpleri fetheden adalettir, merhamettir, kardeşliktir. Hem de öyle bir adalettir ki 'Hırsızlık yapan kızım Fatıma bile olsa elini keserim.' diyen bir adalettir. Adaletten ve özgürlükten yana olduğumuz için her gencimiz bizim için çok kıymetli birer hazinedir. Acılardan kurtulabilmek ve adil bir düzen kurabilmemiz için her genç inancı ve ideali uğruna fedakarlık yaparak kendini yetiştirmek zorundadır. Bizim için her genç bir Fatih'tir. Her genç Fatih Sultan Mehmet Han'ın inancıyla, Allah inancıyla Peygamberimizin övgüsüne mazhar olabilmek için kendisini yetiştirmelidir. Bizim için her genç Avrupa'nın göbeğinde Sırplara yenilmeyen ve teslim olmayan 'Savaş yenilince değil düşmana benzeyince kaybedilir.' diyen birer Aliya İzzetbegoviç'tir."

Programa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.