Son Dakika Haberleri: Adana'da Midibüs Devrildi: 3 Ölü, 8 Yaralı

Adana'da Midibüs Devrildi: 3 Ölü, 8 Yaralı

12 dakika önce

Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden, il merkezine yola çıkan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Adana'da Midibüs Devrildi: 3 Ölü, 8 Yaralı, System.String[]
Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden, il merkezine yola çıkan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Karataş Belediyesine ait 01 C 9242 plakalı midibüs iddiaya göre, Adana-Karataş yolunda ters yönden gelen operatör İbrahim Çeker yönetimindeki kepçeyle çarpışarak, devrildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Can-Kur ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce midibüsten çıkarılan 8 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, Haydar ve Elzem Ateş ile Murat Kazım Aydın, yaşamını yitirdi.

Midibüstekilerin, askere gidecek olan Haydar Ateş'i uğurlamak için Adana Büyükşehir Otogarı'na gittiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:07 Kaynak: AA

Karataş, Adana, Güncel
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