Adana'da Midibüs Devrildi: 3 Ölü, 8 Yaralı

Adana
'da asker uğurlamak için Karataş
ilçesinden, il merkezine yola çıkan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Karataş Belediyesine ait 01 C 9242 plakalı midibüs iddiaya göre, Adana-Karataş yolunda ters yönden gelen operatör İbrahim Çeker yönetimindeki kepçeyle çarpışarak, devrildi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD
, Can-Kur ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce midibüsten çıkarılan 8 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada, Haydar ve Elzem Ateş ile Murat Kazım Aydın
, yaşamını yitirdi.
Midibüstekilerin, askere gidecek olan Haydar Ateş'i uğurlamak için Adana Büyükşehir Otogarı'na gittiği öğrenildi.