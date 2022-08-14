"Gazi polise yumruk attı, polis gaziye karakolda işkence yaptı" iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

"Gazi polise yumruk attı, polis gaziye karakolda işkence yaptı" iddiası

14.08.2022 23:06
"Gazi polise yumruk attı, polis gaziye karakolda işkence yaptı" iddiası

Adana'da oğlu gözaltına alınan gazi, olay yerinde bir sivil polise yumruk atınca biber gazı sıkılarak gözaltına alındığını ve oğluyla birlikte polis merkezinde işkenceye uğradığını öne sürdü.

Adana'da oğlu gözaltına alınan gazi, olay yerinde bir sivil polise yumruk atınca biber gazı sıkılarak gözaltına alındığını ve oğluyla birlikte polis merkezinde işkenceye uğradığını öne sürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay 12 Ağustos günü Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 1999 yılında özel harekat polisiyken Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 7 arkadaşıyla birlikte yaralanıp gazi olan Gökhan Yağmur'un (52) aşçı olan oğlu Batuhan Yağmur (22) 12 Ağustos günü bir akrabasının çocuğunun doğum günü için mekana gitti. Bu sırada denetimler yapan polis mekana geldi. Uygulama sırasında polisin iddiasına göre mekan sahibi evrakları getirmeyince tutanak tutuldu. Polis tutulan tutanak yırtıldığı için gazinin oğlu ile birlikte 5 kişiyi gözaltına aldı. İddiasına göre 3 kadına kötü davranılıp darp edildiği için polisle tartışan Batuhan Yağmur gözaltına alındı. Yaşananları öğrenen baba Gökhan Yağmur olay yerine geldi. Polis aracındaki oğluyla konuşan baba, sivil bir polisin üzerine doğru gelmesiyle ona yumruk attı. Bunun üzerine polisler ile gazi arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede iddiaya göre gazi darp edilip biber gazı sıkılarak oğluyla birlikte gözaltına alındı. Oğlu ile Fatih Polis Merkezine götürülen gaziye ters kelepçe yapıldı.

Gökhan Yağmur, polis merkezi amirinin odasında hem kendisine hem de oğluna şiddet uygulandığını, ayrıca hem ailesine hem de gaziliğine hakaret edildiğini ileri sürerek, "Oğlum mekanda gözaltına alındı denilince ben mekana gittim. Hemen polis memuru ve gazi olduğumu söyledim. Oğlumla iki dakika görüştüm. Bu arada hızla üzerime gelen birine yumruk attım. Ancak bu sırada arkamdan biri bana vurup yere düşürdü. Sonra biber gazı sıkıp ters kelepçe yaptılar. Ben de gayri ihtiyari elimi belime atıp silahımın durup durmadığını kontrol ettim. Kimseye silah çekmedim. Zaten bir yunus polisi silahı istedi, ben de verdim. Ben biber gazından dolayı hiçbir şey göremiyordum. Ben gaziyim dememe rağmen bana bunları yaptılar. Sonra bizi polis merkezine götürdüler. Burada makam odasında bir polis en az 20 kez göğsüme yumrukla vurdu. Kafama vurdular, kulağımın arkası kanadı. En çokta gaziliğime küfrettiler bu zoruma gitti. Benim yanımda oğlumu da dövdüler. Ben bu devlet için, bu vatan için gazi oldum. Ama gördüğümüz muameleye bakın" dedi.

Gazinin sivil polise yumruk atması, daha sonra gaziye biber gazı ile müdahale ve darp edilmesi de an be an görüntülendi. - ADANA

YORUMLAR
500
Konya'da sulama kanalına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Konya'da sulama kanalına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Gazeteci Cihat Ovalı, son yolculuğuna uğurlandı Gazeteci Cihat Ovalı, son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

Hakkari, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Gazi polise yumruk attı, polis gaziye karakolda işkence yaptı' iddiası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi
21:26 Savcı Sayan'ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri spiker Fulya Kalfa'yı bunalttı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
21:25 Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor! Antonio Conte ile Thomas Tuchel birbirine girdi
20:52 Bakan Koca'dan binlerce doktoru ilgilendiren sözler: Yeni uygulama kapsamında sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak
20:52 Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den süpriz tercihler! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri...
20:48 Tansiyonun tavan yaptığı Londra derbisinde, Chelsea ile Tottenham yenişemedi! Maça Conte ile Tuchel'in tartışması damga vurdu
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümüne dair paylaşım: Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız
20:14 Vitor Pereira, "Görevden alınmaktan korkuyor musun?" sorusunu duyunca küplere bindi: Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musun?
20:07 Korkunç olay! Dengesini kaybedip patoz makinesinin içine düşen çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti
19:50 UNESCO'nun tsunami uzmanından korkutan sözler: İstanbul'u tsunami vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 23:06:08. #1.13#
SON DAKİKA: "Gazi polise yumruk attı, polis gaziye karakolda işkence yaptı" iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement