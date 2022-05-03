Adana'da özel halk otobüsü yolun çökmesi sonucu göle devrildi - Son Dakika
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Adana'da özel halk otobüsü yolun çökmesi sonucu göle devrildi

03.05.2022 15:09
Adana'da özel halk otobüsü yolun çökmesi sonucu göle devrildi

Adana'da, içerisinde yolcu bulunmayan özel halk otobüsü, yolun bir kısmının çökmesi sonucu Seyhan Baraj Gölü'ne devrildi.

Adana'da, içerisinde yolcu bulunmayan özel halk otobüsü, yolun bir kısmının çökmesi sonucu Seyhan Baraj Gölü'ne devrildi.

Mustafa Talan yönetimindeki 01 J 0102 plakalı boş halk otobüsü, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde seyir halindeyken, yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

Özel halk otobüsü, yolun çökmesi sonucu Seyhan Baraj Gölü'ne devrildi.

Piknik yapmak için bölgeye gittiği öğrenilen ve kazada yara almayan Talan, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Otobüs, çekiciyle, devrildiği bölgeden çıkarıldı.

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Seyhan Baraj Gölü, Halk Otobüsü, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da özel halk otobüsü yolun çökmesi sonucu göle devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da özel halk otobüsü yolun çökmesi sonucu göle devrildi - Son Dakika
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