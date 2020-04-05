Adana'da pamuk yağı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Adana'da pamuk yağı imalatı yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde pamuk yağı imal edilen fabrikanın bahçesinde bulunan deponun girişindeki pamuk sapı balyaları henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevleri gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Yanan alanın yakınındaki pamuk sapı balyaları iş makineleriyle uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Alevlere arazözlerle de müdahalede bulunuluyor.

Aynı fabrikada şubat ayında da yangın çıkmıştı.